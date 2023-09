Último fugitivo da Papuda é recapturado

O criminoso foi encontrado na região de Mestre D’armas, em Planaltina-DF, região onde morava antes de ser preso

Emerson Santos Carneiro, de 32 anos, foi recapturado por volta das 10h20 desta terça-feira (5) por equipes da Polícia Penal do Distrito Federal do Núcleo de Inteligência da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais. Ele e outro detento fugiram da Papuda na manhã de domingo (3).

Ítalo Custódio, considerado um criminoso de alta periculosidade, foi encontrado ainda na tarde de domingo, em Brazlândia. Ele é acusado de participar do assassinato de Denerson Albernaz, sobrinho de um policial militar do DF, em setembro de 2022.

Já Emerson foi encontrado hoje na região de Mestre D’armas, em Planaltina-DF, região onde morava antes de ser preso.

No domingo, data da fuga, policiais penais encontraram uma das hastes da grade cerrada. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape), eles conseguiram sair por volta das 7h30.