Último dia para convocados do QualificaDF apresentarem a documentação

As aulas do programa terão início nesta sexta (4), nas unidades móveis do programa em Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Brazlândia

Candidatos convocados para a oitava etapa do QualificaDF Móvel têm até as 17h desta quarta-feira (2) para apresentar documentação em alguma das unidades da Agência do Trabalhador ou dos postos móveis e finalizar a inscrição no programa. As atividades estão programadas para começar na sexta (4).

As aulas serão ministradas dentro das carretas do programa, que, desta vez, desembarcam no Setor O de Ceilândia, na Quadra 403 de Santa Maria, no Conjunto 8 da Quadra 101 de São Sebastião e na Vila São José de Brazlândia. Ao final do curso, o aluno que tiver cumprido a frequência mínima de 70% da carga horária total, com aproveitamento de no mínimo 50%, ganhará um certificado.

‌“Quando as pessoas acreditam em um processo de qualificação profissional e conseguem a capacitação para assumir as vagas que o mercado oferece, a gente percebe que o trabalho que a gente faz no dia a dia tem tido significado”, afirma o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet), Thales Mendes. “Quando essas pessoas acreditam em um processo de qualificação do governo e, no final, alcançam o resultado que é esperado por elas e sua família, de serem inseridas no mercado de trabalho, eu sinto que a gente cumpriu o nosso papel.”‌

A oitava etapa do QualificaDF Móvel tem 880 vagas para cursos de auxiliar de recursos humanos, atendente de farmácia, administração de serviços hospitalares, cuidador/atendente de pet shop, operador de microcomputador (informática básica), auxiliar administrativo, design gráfico e manutenção de aparelhos de celulares. No turno matutino, as aulas são das 8h às 12h; no vespertino, das 14h às 18h.

Confira as listas de selecionados para o QualificaDF Móvel e os endereços das agências do trabalhador e das carretas do programa.

Com informações da Agência Brasília