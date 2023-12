Última licitação do ano traz 49 imóveis no Jardim Botânico

Quem tem o sonho de adquirir o terreno ideal para construir a casa própria pode ter uma chance ainda em 2023. A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou o último edital de licitação pública de imóveis de 2023.

A concorrência, marcada para o dia 28 deste mês, às 9h, licitará 49 unidades do mais novo empreendimento da Terracap, o Aldeias do Cerrado, localizado no Jardim Botânico.

O edital traz, ainda, outros 101 imóveis, a maioria comerciais, disponíveis para venda e concessão, localizados em diversas regiões do DF. Para fazer o download do edital, basta acessar o portal da empresa. Podem participar do processo pessoas físicas ou jurídicas. Os interessados devem ficar atentos aos prazos: caução até o dia 27 deste mês e licitação no dia subsequente (28).

São 49 unidades no Residencial dos Jacarandás, o primeiro lançamento do Aldeias do Cerrado. Lançado em agosto deste, o empreendimento, até agora, já tem 84 unidades comercializadas. Os imóveis deste edital são remanescentes, ou seja, já foram disponibilizados para venda anteriormente e não citados.

Boa localização

É uma boa oportunidade para quem já comprou e busca lotes adjacentes para ampliar o próprio terreno ou mesmo para quem já desejava um endereço específico e, por algum motivo, não conseguiu dar o lance vencedor no terreno. São unidades de 420 m² a 562 m². As condições de pagamento são 5% de caução, que vale como entrada, e o restante em até 240 meses. O valor mínimo de lance parte de R$ 301 mil, em alguns imóveis.

Localizado no Jardim Botânico, a poucos minutos da Ponte JK e do Lago Sul, o complexo urbanístico do Aldeias do Cerrado privilegia o conceito de baixa densidade populacional, apresentando mais áreas verdes e maior espaço livre, o que favorece a ventilação e a iluminação natural em toda sua extensão. O acesso ao empreendimento se dá pela BR-251, também denominada rodovia Júlio Garcia, e pela DF-140 – que, atualmente, está sendo duplicada.

O Residencial dos Jacarandás possui ampla área de lazer, com campo de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, espaço gourmet, salão de festas, espaço fitness e quiosque com churrasqueira, bem como estacionamento para visitantes.

Além desse residencial, o Complexo Urbanístico do Aldeias do Cerrado tem outras 14 quadras residenciais, somando 4.390 unidades destinadas à habitação unifamiliar. O acesso a cada um dos residenciais será controlado e único. A Terracap entregará o empreendimento com serviços de monitoramento e vigilância.

Outras oportunidades

Além dos terrenos do Residencial dos Jacarandás, outros bens estão disponíveis para comercialização, por meio de venda ou concessão, em diversas regiões, como Ceilândia, Paranoá e Sobradinho.

Em Ceilândia, há terrenos para investidores de pequeno porte, com áreas de 120 m² e entradas a partir de R$ 3,2 mil. Já no Paranoá, a Terracap oferece lotes para empreendedores de maior porte, com áreas de 5,6 mil m² e entrada a partir de R$ 118,5 mil. Os terrenos comportam empresas de várias áreas de atuação, como comércio, prestação de serviços, institucional e industrial.

Alguns cuidados são necessários para participar da licitação. Veja, abaixo, o passo a passo.

→ Leia atentamente o edital disponível no site da Terracap;

→ Escolha o imóvel;

→ Preencha a proposta de compra;

→ Recolha a caução correspondente a 5% do valor do lote, que funciona como exigência para habilitação na licitação. Já a caução específica para os imóveis objeto de concessão de uso deverá corresponder ao valor de seis vezes a taxa mínima de retribuição mensal estabelecida no edital;

→ O valor deve ser recolhido em uma agência do BRB, mediante depósito identificado, transferência eletrônica (TED) ou pagamento de boleto expedido no site da Terracap, necessariamente em nome do próprio licitante ou pelo seu legítimo procurador até o dia 27 deste mês. A não apresentação da procuração implica desclassificação automática do licitante. A licitação ocorrerá no dia subsequente (28);

→ Entregue a proposta. Isso pode ser feito online ou presencialmente – nesse caso, mediante depósito do documento devidamente preenchido na urna da comissão de licitação , disposta na área externa do edifício-sede da Terracap, no dia 28, entre as 9h e as 10h, ou optar pela proposta online, anexando o comprovante de pagamento de caução. Quem preferir entregar a proposta virtualmente também deve enviar o documento preenchido pelo mesmo canal;

→ É dever do licitante atentar para todas as cláusulas do edital, em especial a que se refere à possível incidência do pagamento de taxa de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) ou do Direito de Construir (Odir).

Para os licitantes preliminarmente classificados, a documentação exigida no edital deve ser entregue por meio da plataforma online, no menu Serviços, opção Requerimento Online; ou por meio do endereço eletrônico da comissão de licitação: [email protected].

*Com informações da Agência Brasília