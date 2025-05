UBS de Ceilândia inicia projeto-piloto de descarte sustentável de escovas de dentes

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 17 de Ceilândia levou ao Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Jandaia um projeto-piloto inovador que alia saúde bucal com preservação ambiental. Uma caixa ecológica foi instalada no pátio da escola para o descarte apropriado de escovas de dentes usadas.

Uma vez cheio, o recipiente será recolhido e encaminhado à organização não governamental (ONG) Amigos da Vez – que, em parceria com a Curaprox, fará o descarte apropriado e a reciclagem das escovas coletadas. As crianças também receberam kits bucais gratuitos e assistiram a uma peça teatral com fantoches sobre a importância do descarte apropriado das escovas.

A cirurgiã-dentista Ivonise Sampaio dos Santos, orientadora do Programa de Residência Multiprofissional em Gestão de Políticas Públicas para Saúde, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs), foi a idealizadora do projeto inicial. A inspiração, afirma ela, surgiu da preocupação com o destino das escovas de dentes entregues em kits bucais nas ações de promoção à saúde.

“Procuramos associar uma coisa que a gente sempre faz, que é a educação em saúde bucal para as crianças, com um olhar mais sustentável”, explica. “Se o projeto-piloto der certo, vamos ampliar para toda a rede. Queremos sensibilizar as crianças para que sejam multiplicadores em suas casas.”

Consciência ambiental

A oportunidade, segundo Ivonise, coincidiu com uma atividade desenvolvida pelo próprio centro sobre a importância da biodiversidade. “Nesse projeto escolar, cada sala ganhou um nome relacionado aos biomas do Brasil, portanto o trabalho da UBS acrescenta ainda mais ao tema, indo ao encontro do que já é discutido no Cepi”, afirma.

A elaboração do projeto-piloto contou com o apoio das residentes Clifftianny Alves Sousa, Lorranny Rosa de Jesus Xavier e Mariany Lima Tavares, do Programa de Residência Multiprofissional em Gestão de Políticas Públicas para Saúde, da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Junto à equipe da UBS, elas buscaram na literatura as possíveis soluções para um problema observado na realidade da unidade de saúde e idealizaram uma hipótese de solução, inserindo-a na comunidade.

