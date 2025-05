Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Vicente Pires, recebe nova iluminação pública com 193 pontos em LED

A Colônia Agrícola 26 de Setembro, localizada em Vicente Pires, agora está mais iluminada, segura e com mais qualidade de vida para seus moradores. A CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes) conclui nesta semana as obras de expansão da iluminação pública no local, atendendo a uma antiga demanda da comunidade.As equipes da CEB IPes estiveram nas ruas durante as últimas semanas executando os trabalhos, que representaram um investimento de R$ 232,8 mil

Com a conclusão do novo projeto de iluminação entregue pela companhia, a via recebeu 193 novos braços com luminárias em LED, tecnologia mais eficiente, econômica e sustentável. As equipes da CEB IPes estiveram nas ruas durante as últimas semanas executando os trabalhos, que representaram um investimento de R$ 232,8 mil.

A obra é parte do esforço contínuo do Governo do Distrito Federal (GDF) em modernizar a infraestrutura urbana, levando mais segurança e bem-estar à população. A nova iluminação melhora a visibilidade para pedestres e motoristas, contribui para a prevenção da criminalidade e valoriza a região.

Para Mauro Landim, diretor de Modernização e Obras da CEB IPes, a entrega de mais um projeto reforça o compromisso da companhia com os cidadãos do DF. “Estamos avançando em diversas regiões com projetos que transformam o cotidiano das pessoas. Essa entrega em Vicente Pires é mais uma demonstração do nosso trabalho intenso e do compromisso com uma cidade mais iluminada, sustentável e segura para todos”, afirmou.

A chegada da iluminação pública representa uma conquista significativa para os moradores da Rua 26 de Setembro, que agora contam com uma estrutura moderna, alinhada às melhores práticas de eficiência energética e urbanismo. A CEB IPes segue com seu cronograma de obras, ampliando a presença da iluminação pública em diversas áreas do Distrito Federal.

Com informações Agência Brasília