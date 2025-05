Carreta do Na Hora nas Cidades leva mais de 300 atendimentos ao Engenho das Lajes

Nos dias 28 e 29 de maio ーquarta e quinta-feiras ー, a Carreta do Na Hora nas Cidades esteve na Vila Rural do Engenho das Lajes, onde mais de 300 atendimentos foram realizados. A iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) levou à comunidade da zona rural do Gama serviços públicos essenciais, como emissão e atualização de documentos, atendimento do Departamento de Trânsito (Detran-DF), Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), Procon.

Moradores da região resolveram pendências e esclareceram dúvidas sem precisar enfrentar o deslocamento de cerca de 32 quilômetros até a unidade do Na Hora no Gama — a mais próxima. A ação poupou tempo, recursos e facilitou o acesso à cidadania.

Ednalva Nascimento dos Santos, 50 anos, foi uma das beneficiadas. “Vim tirar a carteira de identidade. É a primeira vez que uso o serviço do Na Hora nas Cidades e fiquei surpresa com a agilidade e o atendimento”, contou. Marineide Meneses dos Santos, de 66 anos, conseguiu resolver um problema antigo com a conta de água: “Fui atendida rápido e já sai com tudo encaminhado. Facilitou a vida.”

Desde 2022, a Carreta do Na Hora já realizou mais de 40 mil atendimentos em diversas regiões do DF. “Nosso objetivo é garantir que todas as pessoas tenham acesso a serviços fundamentais com dignidade e inclusão”, destacou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Com informações Agência Brasília