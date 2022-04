Túnel de Taguatinga tem 70% de obras já executadas

Esta semana, o Governo do Distrito Federal (GDF) liberou o cruzamento das avenidas Comercial com a Central, que estava fechado

Já está em 70% o andamento de obras executadas do Túnel de Taguatinga. Os trabalhos dos cerca de 400 operários envolvidos na construção da maior intervenção de mobilidade urbana em execução no país seguem o cronograma previsto de serviços, principalmente no período sem chuvas.

De acordo com o secretário de Obras, Luciano Carvalho, o percentual de realização dos serviços deve subir com maior celeridade nos próximos meses, já que a parte mais complexa, e que demanda um tempo maior para ser construída, está terminando de ser feita.

“A parte pesada e demorada da obra é a estrutura, principalmente da laje de cobertura, que tem um prazo de cura do concreto maior para desenformar. E ela está na reta final. As demais etapas são uma sequência mais lógica e natural em que conseguiremos dar mais celeridade, como as instalações e os revestimentos das paredes”, explica.

Esta semana, o Governo do Distrito Federal (GDF) liberou o cruzamento das avenidas Comercial com a Central, que estava fechado. A abertura do acesso reflete na maior fluidez do trânsito e foi recebida com expectativa pelos comerciantes do trecho, impactados pelos quase dois anos de fechamento.

O governador Ibaneis Rocha ressalta que o túnel é uma grande obra de mobilidade urbana que atenderá mais de 1 milhão de habitantes, incluindo Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente/Pôr do Sol. “Toda essa comunidade será beneficiada chegando mais cedo em casa, o que gera mais tranquilidade e segurança, principalmente pela quantidade de acidentes que irá diminuir.”

Com a finalização das paredes diafragma (que são as estruturas laterais das passagens), os serviços se concentram na concretagem das lajes superior e de fundo – piso por onde passarão os veículos -, na escavação invertida, na impermeabilização das paredes e no reaterro do canteiro central do boulevard, além de serviços de drenagem e terraplenagem.

Com investimento de R$ 275,7 milhões e previsão de entrega para meados deste ano, o túnel resultará em economia de tempo, alternativas de percursos e mais opções para quem utiliza o comércio da região. Os recursos são frutos de um financiamento firmado pelo GDF com a Caixa Econômica Federal.

Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão entrar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Do outro lado, aqueles que chegarem a Taguatinga pela EPTG também passarão pelo túnel até o início da Via Estádio, saindo logo após o viaduto da Avenida Samdu.

*Com informações da Agência Brasília