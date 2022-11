Tubarões do Cerrado recruta atletas para o time neste sábado (5)

Além de conhecer novos talentos, um dos objetivos do recrutamento é levar conhecimento sobre o futebol americano

Atletas de futebol americano poderão concorrer a vagas para o Tubarões do Cerrado neste sábado (5). A taxa de inscrição é R$ 20,00 e os interessados podem fazer suas inscrições pelo link até a manhã da seleção. O processo, pela primeira vez, será realizado simultaneamente em dois locais do Distrito Federal, na escola superior de guerra e na Esplanada dos Ministérios, na praça das bandeiras. A partir das 9h, os jogadores podem se apresentar. Será a última oportunidade do ano para entrar no time.

Flávio Gouveia, coordenador do processo de recrutamento e membro da comissão técnica do tubarões do Cerrado, disse que um dos objetivos do recrutamento é levar conhecimento sobre o futebol americano além de conhecer novos talentos.

“Nossa proposta é que a pessoa inscrita não precisa saber nada de futebol americano, pois vamos ensiná-la a jogar do zero. O atleta fará atividades no time B – que é o time de base onde a pessoa vai aprender sobre todas as posições e sobre tudo aquilo que é necessário dentro do time”, disse o coordenador.

Ele acrescenta que hoje o time tem muitos atletas que vieram do time B, e que hoje estão brilhando em suas atuações.

“A importância desse evento para nós é a gente conseguir manter não só o time vivo no cenário do futebol americano de Brasília e do Brasil, mas também ajudarmos pessoas a praticarem uma atividade física, principalmente aquelas que estão fora do estereótipo de um atleta como os que têm sobrepeso e altura baixa. E é bom pois através do futebol americano conseguimos abraçar todos os biotipos, além de a gente manter nossa dinastia dentro do cenário brasileiro”, completou Gouveia.

O treinador do Tubarões do Cerrado, Fabricio Ataide, disse que o recrutamento é importante especialmente aos atletas. “O recrutamento é o evento mais importante do tubarões do cerrado, é a maior porta de entrada do atleta para nossa equipe. Esse evento é a forma de trazermos novos praticantes e fazer com que eles se apaixonem por esse esporte”, reforça.

Para mais informações: @tdc_oficial no instagram