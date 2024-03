“Tu abaixa a bola”, diz PM após dar tapa na cara de um homem no Núcleo Bandeirante

Durante uma ocorrência de briga entre vizinhos na noite de domingo (10), no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, um policial militar foi registrado dando um tapa no rosto de um homem.

As imagens capturadas mostram um homem vestindo uma camiseta cinza próximo a dois policiais. Em um momento, um dos militares segurou o homem pelo braço, fazendo-o se afastar.

Logo depois, uma discussão ocorreu entre os três. Outro policial militar se aproximou, desferiu um tapa no rosto do homem e o empurrou, fazendo com que ele caísse no chão.

Posteriormente, o homem foi conduzido para o carro da Polícia Militar. Um irmão da vítima relatou que ele foi levado para a delegacia de Taguatinga Sul e acusado de ameaça e desacato, no entanto, afirmou que “nem sequer foi ouvido”.