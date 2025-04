Troca da Bandeira fará parte das festividades do aniversário de Brasília

A tradicional solenidade da Troca da Bandeira, a partir das 9h30, na Praça dos Três Poderes, será realizada no próximo domingo (20). Conhecida como Bandeirão, a cerimônia ocorre tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês, mas foi excepcionalmente transferida para 20 de abril para compor as celebrações do aniversário de 65 de Brasília.

Coordenada pela Casa Militar do Distrito Federal, a solenidade será executada pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Ao longo do ano, as forças de segurança do Distrito Federal e as Forças Armadas se revezam na organização da solenidade.

A Bandeira Nacional, hasteada em um mastro de 110 metros de altura, é substituída mensalmente devido ao desgaste causado pelo sol e pelo vento. Instituída pela Lei Federal nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, a Troca da Bandeira é um momento cívico de grande importância.

A população está convidada a prestigiar o evento e celebrar o simbolismo da Bandeira Nacional em um dos locais mais emblemáticos de Brasília.

