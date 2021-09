Trio furta roupas em shopping de Goiânia e é preso a caminho do DF

Suspeitos foram abordados na BR-060. O furto foi flagrado por câmeras de segurança

Uma mulher de 22 anos e dois homens, de 24 e 27 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quarta-feira (29). O trio é suspeito de furtar roupas em lojas do Shopping Flamboyant, em Goiânia. Eles foram abordados quando voltavam para Brasília, na BR-060, na altura do Recanto das Emas.

Os policiais estavam em abordagem de rotina quando pararam um Hyundai HB20 com três ocupantes. Dentro do carro havia diversas peças ainda com etiquetas. Perguntados, os suspeitos informaram que pegaram as peças com uma tia de um deles para vender em Brasília.

Desconfiados, os policiais ligaram em uma das lojas e questionaram se teria havido alguma ocorrência. O gerente informou que há poucas horas diversas peças haviam sido furtadas da loja. Toda a ação do furto foi flagrada por câmeras de segurança: os autores do furto eram exatamente os suspeitos abordados pela PRF. Veja:

De acordo com a corporação, o trio é reincidente neste tipo de crime e havia sido preso no dia 20 de julho. Diante dos fatos, eles receberam voz de prisão e foram encaminhados à Polícia Civil (PCDF).