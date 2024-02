Trio é preso por porte ilegal de arma e arsenal de munições na BR-020

Durante a abordagem, um dos homens assumiu a responsabilidade pela posse da arma

Na noite desta quarta-feira (31), uma operação conduzida pelos policiais militares do Patamo/BPChoque resultou na detenção de dois homens e uma mulher na BR 020, próximo a Planaltina. A ação ocorreu após a equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) receber informações sobre a presença de um trio armado em um veículo no Posto Itiquira.

Os agentes localizaram e abordaram o grupo, encontrando no interior do veículo um revólver calibre 22 e uma caixa contendo expressivos 93 munições do mesmo calibre. Durante a abordagem, um dos homens assumiu a responsabilidade pela posse da arma.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde o flagrante foi registrado.