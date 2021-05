Tribunal de Contas do DF na mira da Polícia Federal

PF apura suposto recebimento de propinas por parte de servidores públicos e empresários

No início da manhã desta quarta (26) a Polícia Federal deu início a uma operação para investigar suposto recebimento de propinas por parte de servidores públicos e empresários. Um dos alvos da PF é o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

Segundo as investigações, há indícios de um suposto patrocínio de interesse privado intermediado junto ao TCDF. Também é apurada ação de pagamento e recebimento de vantagens indevidas para quitação de empenhos sem cumprimento de requisitos legais.

São cumpridos oito mandados de busca e apreensão, todos no DF. Um dos alvos é um conselheiro do Tribunal. As ordens foram expedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ação foi batizada de Operação Pacare.

O Ministério Público (MPDFT) compartilhou informações ao TCDF para auxílio desta operação. Em agosto do ano passado, o MP apurou fraudes na compra de testes de detecção da covid-19. A ação culminou na prisão do então secretário de Saúde, além de outros membros da pasta.

Os investigados poderão responder por crimes de advocacia administrativa, corrupção passiva, peculato, falsidade ideológica, prevaricação e emprego irregular de verbas públicas.

Aguarde mais informações