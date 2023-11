Três regiões sem energia nesta terça (28), para serviços na rede

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116

Nesta terça-feira (28), a substituição de transformador vai provocar o desligamento programado de energia em endereços de Sobradinho e de Planaltina. Uma parte rural do Itapoã também terá interrupção no fornecimento do serviço, para serviços de extensão de rede.

A substituição de transformador será feita em dois horários em Sobradinho. Das 9h às 12h, ficará sem energia a Quadra 1 da SEES; das 9h30 às 12h30, será a vez da a CLS 4, Lote 5, lojas 2 e 3.

Em Planaltina, o serviço será executado das 9h30 às 12h30, envolvendo o Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, chácaras 58 e 59.

No Itapoã, a falta de energia será de uma hora, entre as 11h e as 12h, quando a extensão da rede estará sendo feita, afetando o Núcleo Rural Sobradinho dos Melos e a Chácara Paraíso.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília