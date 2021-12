Três RAs recebem agências móveis da Neoenergia

Atendimento será de segunda (20) a quinta (23). Nos veículos são oferecidos todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora

Gama, Fercal e Paranoá vão receber de segunda (20) a quinta-feira (23) as agências móveis da Neoenergia Brasília. Nos veículos são oferecidos todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora, como parcelamento de dívidas, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade e vistoria de unidade consumidora, entre outros.

No Gama, a agência móvel estará no estacionamento da Biblioteca Pública; na Fercal, a ação acontece na administração regional e no Paranoá, o carro ficará no estacionamento da Emater, no PAD-DF. Em todos eles, o atendimento será realizado das 9h às 17h. Não é necessário agendamento prévio.

Serviço

Agências móveis da Neonergia

De 20 a 23 de dezembro, das 9h às 17h

Gama: estacionamento da Biblioteca Pública (Setor Central)

Fercal: estacionamento da Administração Regional da Fercal, na DF 150, Km 12 Rua 02 lote 60 loja 04/06 Bairro Engenho Velho

Paranoá: estacionamento da Emater-DF, BR 251, km 06, Coopa/DF PAD-DF