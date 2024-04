Três RAs ficam sem energia nesta terça (30) para manutenções na rede

Endereços das regiões administrativas do Gama, Sobradinho e Ceilândia terão o fornecimento de energia elétrica suspenso nesta terça-feira (30). O desligamento ocorre em período programado para garantir a segurança das equipes que farão manutenções na rede.

No Gama, a interrupção ocorre das 9h às 15h para a poda de árvores no Núcleo Rural Ponte Alta Norte e no Núcleo Rural Engenho das Lages. Em Sobradinho, as residências do Condomínio RK não terão energia das 10h às 16h, devido à substituição de estruturas da rede de distribuição.

Já em Ceilândia, o desligamento programado será das 9h às 12h, para que haja incorporação de rede. Ficarão sem energia áreas do Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Gleba 3/409 – B, Gleba 3/409 – C, Gleba 3/407 – Lote 9, Gleba 3/340 – Lote 7, Gleba 380/460 – FR09, Gleba 3/409 – B – Lote 03, Gleba 3/407 – Lote 07, Gleba 3/407 – Lote 08, Gleba 407 – Chácara 13A – Loja, Gleba 3/411 – Casa 2, e Gleba 3/407 – Lote 12.

‌Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

‌Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília