Três localidades do DF sem energia nesta quinta (21)

Nesta quinta-feira (21) os colaboradores da Neoenergia Brasília atuam em localidades pontuais das 3 cidades para realização de melhorias na rede elétrica que asseguram o fornecimento de energia de qualidade aos moradores

Com o objetivo de realizar obra de ampliação e melhoria na rede elétrica, a Neoenergia Brasília informou que será necessário interromper temporariamente a energia para os clientes que moram em São Sebastião (ruas de 03 a 13 e 16 do Bairro João Candido), no Paranoá (chácaras na Mansões Morada do Sol; chácaras na DF-250; na Agrovila do Núcleo Rural PAD/DF; lotes na BR-251) e em Planaltina (AI 02 do Núcleo Rural Tabatinga)

Veja os horários e quais serviços serão proporcionados à população.

QUINTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2021.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 08h30 às 13h30

Local: Bairro João Candido: Ruas de 03 a 13, 16.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de poste.

PARANOÁ

Horário: 09h às 13h

Local: DF-250 Mansões Morada do Sol: Chácaras 04, 05, 17, de 19 a 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 38, de 40 a 42, 46, 48, 52, 54, 69, de 71 a 73, 75, 81, 84, 85, 88, 90, 94, 100, 104, 127, 129, 137, 379;

Local: DF-250: Chácara São Jorge, Chácara Bom Sossego, Chácara Morada do Sol.

Serviço: Manutenção preventiva com substituição de equipamentos da rede elétrica.

PARANOÁ

Horário: 09h30 às 16h30

Local: Núcleo Rural PAD/DF: Agrovila;

Local: BR-251: Lotes 03, 04, 14, 20, 38, 40, 41, 50, 56, 57, 59, 60, 61.

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica.

PLANALTINA

Horário: 13h às 17h

Local: Núcleo Rural Tabatinga: AI 02.

Serviço: Manutenção preventiva com substituição de equipamentos da rede elétrica.

Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Fique atento: A Neoenergia Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

Em caso de falta de energia, a concessionária orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

PÍLULA DE SEGURANÇA NEOENERGIA BRASÍLIA – Mantenha atenção com a rede elétrica ao usar máquinas agrícolas, respeitando a distância para evitar acidentes durante o deslocamento do maquinário. Os estais (cabos de aço que auxiliam a sustentação do poste) nunca devem ser retirados para abrir espaço para plantação, por exemplo.