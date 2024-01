Três integrantes de banda musical são presos em flagrantes com drogas no SIG

Na abordagem, foram localizadas porções de maconha, haxixe e diversos comprimidos

Na tarde do último sábado (27), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 7º Batalhão (Gtop 27) realizaram a prisão de três indivíduos acusados de porte de entorpecentes no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Os suspeitos, integrantes de uma banda de música, foram flagrados fazendo uso de drogas momentos antes de se apresentarem em um bar.

A ação ocorreu enquanto a equipe do Gtop 27 patrulhava a quadra 6 do SIG e percebeu o odor característico de maconha vindo do estacionamento. Ao realizar uma ronda, os policiais encontraram três pessoas sentadas no meio-fio entre os carros. Na abordagem, foram localizadas porções de maconha, haxixe e diversos comprimidos.

O trio, composto por dois homens e uma mulher, todos músicos, estava programado para realizar uma apresentação em um bar no SIG. Após a detenção, os indivíduos foram conduzidos à 5ª Delegacia para o registro da ocorrência.