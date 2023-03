Três ficam feridos em incêndio no Gama

Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia sido apagado por um vizinho, que utilizou a mangueira de jardim

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência de incêndio em um apartamento no Gama na madrugada deste domingo (19), por volta das 2h da manhã. A residência ficava no primeiro andar de um prédio no Setor Sul da cidade.

Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia sido apagado por um vizinho, que utilizou a mangueira de jardim. No apartamento estavam três pessoas.

Uma mulher de 25 anos e uma criança de apenas 4 anos foram atendidos e transportados para o Hospital Regional do Gama, conscientes e orientados, mas com sintomas de náuseas e tontura por inalação de fumaça. Uma outra mulher, de 26 anos, apresentava queimaduras de 1º, 2º e 3º graus nos braços, e também foi transportada ao HRG.

Enquanto as vítimas recebiam atendimento, os bombeiros fizeram o trabalho de ventilação do ambiente para que a fumaça se dissipasse, e também o rescaldo para que o fogo não recomeçasse. A perícia foi acionada.