Trecho III da Avenida Comercial no Sol Nascente será interditado para obras

Ação terá início nesta segunda-feira (14), para serviços relacionados a drenagem e pavimentação

Em função das obras de infraestrutura, o Trecho III do Sol Nascente será interditado, a partir desta segunda-feira (14). Serão executadas obras de pavimentação e drenagem em 500 metros da Avenida Comercial, sentido entrada Sol Nascente, próximo ao supermercado Trem Bom.

Os motoristas devem ficar atentos ao desvio adotado na via de sentido contrário, rumo à saída do Sol Nascente, com uma faixa disponível para trânsito.

A operação terá acompanhamento do Detran, e os serviços contam com a estimativa inicial de durar cerca de 20 dias. Não há previsão de alterações no transporte público.

Toda a Avenida Comercial será dotada de infraestrutura. Os serviços serão realizados em trechos pequenos para minimizar o impacto no trânsito e no comércio da região. “Iniciamos um trecho, realizamos os serviços, liberamos e fechamos outro trecho até concluir toda a extensão da via”, explicou o engenheiro da Secretaria de Obras Alex Sidney Costa Silva.

A necessidade de interdição da via se dá em função da profundidade das redes de drenagem, superior a 4 metros, o que exigirá bocas de vala de até 6 metros. “Precisamos garantir a segurança dos funcionários e de todas as pessoas que circulam pela região. Por isso, optamos pelo fechamento total de um dos lados da via”, complementou o engenheiro.

Com informações da Agência Brasília