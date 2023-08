Trecho da W3 Sul recebe ação de recapeamento

O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, conta que a administração está trabalhando na manutenção da cidade em parceria com a Novacap

Uma ação de recapeamento foi realizada nesta quinta-feira (10) no trecho em frente à parada de ônibus na Quadra 513 da Asa Sul para amenizar o transtorno de outras obras da região. Cerca de dez toneladas de massa asfáltica foram utilizadas na ação que irá prevenir acidentes e garantir a segurança dos motoristas que passam pela via.

De acordo com o assessor da Divisão de Obras Diretas de Pavimentação Asfáltica da Novacap, Ilauro Ribeiro, diversos serviços foram realizados até o acabamento final. “Primeiramente, a Novacap executou o serviço de tapa-buraco paliativo para segurança da via e, hoje, a equipe executou um recapeamento asfáltico do trecho em frente a parada de ônibus na 513 Sul. Agora o pavimento está em perfeito estado de funcionamento, promovendo conforto e segurança”, frisa.

O objetivo da ação, além de amenizar o transtorno causado por outras obras na W3 Sul, também foi de minimizar o impacto na vida das pessoas que circulam pela área, já que reduz a formação de poeira e proporciona um ambiente mais saudável para quem utiliza o transporte público e utiliza a parada de ônibus.

O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, conta que a administração está trabalhando na manutenção da cidade em parceria com a Novacap. “Pensando na qualidade de vida e no bem-estar da comunidade, essa operação na 513 impacta de forma positiva no cotidiano dos moradores da cidade. Há muito mais a ser feito e estamos trabalhando de forma integrada para chegar a todas as áreas do Plano Piloto”, destaca.

*Com informações da Agência Brasília