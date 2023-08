Trecho da Hélio Prates será interditado para obras de infraestrutura

A quantidade de faixas permanece a mesma, no entanto há uma mudança de posicionamento que exige atenção

Em função das obras da Hélio Prates, um trecho de 420 metros da avenida, sentido Ceilândia, entre a Polícia Civil e a Assembleia de Deus, será interditado, a partir das 9h desta terça-feira (15), para execução de pavimento rígido, calçadas e estacionamentos.

Desta forma, os motoristas devem ficar atentos ao desvio de faixas adotado. A quantidade de faixas permanece a mesma, no entanto há uma mudança de posicionamento que exige atenção dos motoristas para evitar incidentes.

Toda operação terá acompanhamento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e a previsão é de que os serviços durem cerca de 90 dias. Não há previsão de alterações no transporte público.

