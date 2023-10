Trecho da ESPM sob a Epig terá interdições noturnas para obras

Fechamentos da via e de uma das alças de acesso serão feitos a partir da próxima terça-feira (24) em função da construção de viaduto na região. Confira rotas alternativas

Dois trechos da Estrada Parque Policial Militar (ESPM) serão interditados, a partir da próxima terça-feira (24), no período noturno, das 20h às 5h, pelos próximos 50 dias. O fechamento é necessário em função da construção de um viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), sentido Eixo Monumental. Serão realizados serviços de lançamento de vigas pré-moldadas, além de armação, montagem de forma e concretagem da transversina e do tabuleiro.

“Vamos realizar essas interdições à noite justamente para minimizar os impactos no trânsito, garantir a segurança de todos e, ao mesmo tempo, manter o bom ritmo de serviços”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho. “O ponto positivo será o uso do recém-inaugurado Viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira (entre o Sudoeste e o Parque da Cidade) que facilitará o deslocamento alternativo”, pontua.

Toda a ação será sinalizada e contará com apoio dos órgãos de fiscalização de trânsito. “Contamos com a compreensão dos motoristas que circulam naquela região e solicitamos atenção especial à sinalização”, ressalta Ricardo Terenzi, subsecretário de fiscalização e acompanhamento de obras do GDF.

Segundo o engenheiro Carlos Magno, da Secretaria de Obras, “a pasta e os órgãos de trânsito envolvidos no processo estarão atentos para, caso seja necessário, executar ajustes pontuais para tornar as intervenções ainda mais eficientes”.

Rotas alternativas

Um dos trechos interditados na via ESPM, sentido Epig/EPTG, tem extensão de 910 metros e está localizado próximo ao cemitério. Dessa forma, motoristas que desejem acessar a Epig, sentido EPTG, devem pegar a alça de acesso à Epig e seguir por 3km até o novo Viaduto do Sudoeste.

Já os motoristas que trafegam no sentido contrário, sentido EPTG/Epig, devem utilizar rota alternativa pelo viaduto de intersecção da Epig/EPIA. Um desvio de cerca de 2,7km.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília