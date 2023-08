Trecho da Epia Norte será bloqueado neste domingo (20)

Veja no croqui os pontos de interrupção do trânsito no local e rotas alternativas conforme a legenda

Para dar sequência à construção da passarela da Água Mineral, na altura do km 9,2 da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), nas proximidades do Parque Nacional de Brasília, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) realizará o bloqueio do trânsito em um trecho de 1 km.

A intervenção ocorrerá para possibilitar o içamento das duas vigas metálicas, com 39 metros de vão da passagem aérea. A interrupção para o trânsito de veículos está programada para ocorrer das 6h30 às 12h, no sentido Brasília/Sobradinho, e das 12h às 17h, no sentido oposto.

Cada sentido do trecho será liberado quando o içamento for finalizado.

Veja no croqui os pontos de interrupção do trânsito no local e rotas alternativas conforme a legenda.

Rota alternativa

O motorista que desejar seguir no sentido Brasília/Sobradinho durante o período da manhã poderá trafegar pela via lateral ao Noroeste. Já no período da tarde, o condutor que quiser seguir no sentido Sobradinho/Brasília poderá utilizar a via que dá acesso ao Parque Nacional, paralela à Epia.

“É mais um avanço para a conclusão desta obra muito importante, que por ser nas proximidades do Parque Nacional, em um ponto turístico de Brasília, vai garantir a segurança na travessia dos pedestres e, portanto, diminuir o risco de acidentes nessa área próxima também ao Noroeste e a uma aldeia indígena (Kariri-Xocó)”, disse o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

A passagem aérea é construída em um trecho por onde circulam aproximadamente 100 mil veículos por dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Histórico da obra

Iniciada em janeiro deste ano, a construção da passarela da Água Mineral já passou pelas fases de construção de projeto executivo de passarela, terraplenagem, execução de passarela em estrutura mista, que envolve concreto e metal.

Posteriormente, a obra passará pelas etapas de sinalização horizontal e vertical, urbanização, mobilidade e acessibilidade e obras complementares.

O investimento na construção da passagem para pedestres é de R$ 3,6 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Agência Brasília