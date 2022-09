TRE mantém a candidatura de Izalci ao GDF

O senador estava na lista de nomes com pedido de inelegibilidade e ele poderia não concorrer ao pleito

Por Elisa Costa

[email protected]

Em sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), nessa sexta-feira (9), ficou autorizada a candidatura de Izalci Lucas (PSDB) ao governo. O senador estava na lista de nomes com pedido de inelegibilidade e ele poderia não concorrer ao pleito, mas sua corrida eleitoral foi concedida por decisão unânime.

Em nota à imprensa, o candidato comemorou: “Tentaram de todas as formas impedir que eu fosse candidato porque temem minha candidatura e a vitória próxima. Não conseguiram! Não me dobrei, jamais desisti. Com a justiça eleitoral confirmando a candidatura vou renovar as energias para ir às ruas e pedir o voto da população”.

Ficou para a próxima segunda-feira (12) a continuidade do julgamento da impugnação da candidatura do ex-governador José Roberto Arruda (PL). Ainda está em andamento, também, o julgamento das candidaturas de Agnelo Queiroz (PT), que concorre a deputado federal e de Filippelli.

Há menos de um mês das eleições, o cenário se encontra incerto com relação a participação destes nomes na disputa. Caso sejam barrados pelo órgão, os candidatos ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Participaram da sessão de julgamento, o presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati e os desembargadores Fábio Moreira Lima, Diego Barbosa, Renato Gustavo, Nilsoni de Freitas, Renato Rodovalho, Souza Prudente, Robson Barbosa e Zilmar Antônio.