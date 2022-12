TRE-DF diploma governador e outros eleitos

O evento de diplomação tem como objetivo a formalização e legitimação da vitória do chefe do Executivo local e de outros 36 deputados

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) diplomou, na noite desta segunda-feira (19), os 36 candidatos eleitos nas eleições de 2022.

Entre eles deveria estar o governador reeleito Ibaneis Rocha (MDB), porém ele foi diagnosticado com covid-19 ontem (18). No lugar dele, o advogado eleitoral Bruno Rangel esteve presente e o representou.

O evento de diplomação tem como objetivo a formalização e legitimação da vitória do chefe do Executivo local e de outros 36 deputados distritais e federais eleitos no pleito deste ano. A solenidade ocorreu às 19h, no auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Também foi diplomada a senadora federal eleita Damares Alves (Republicanos) e seu primeiro suplente, Manoel Coelho Arruda Junior.

Em discurso, o deputado distrital mais votado no Distrito Federal Fábio Felix (PSOL) agradeceu os 51.792 brasilienses que votaram nele e celebrou a democracia. “O deputado distrital com a maior votação registrada em todos os processos eleitorais é um LGBT assumido. Isso é histórico, é motivo de orgulho para mim e sei que para centenas de milhares de pessoas do DF. É a demonstração de que a democracia não morreu. É só com ampla democracia que conseguimos eleger cada vez mais mulheres, LGBTs, negros e indígenas, e teremos cada vez mais representantes parecidos com a cara da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras”, disse.

A diplomação consiste em cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral com o objetivo de formalizar e legitimar a escolha do candidato eleito pela maioria do povo brasileiro nas urnas. A entrega dos diplomas é imprescindível para a posse, já que confirma que os candidatos escolhidos cumpriram todas as exigências previstas na legislação eleitoral e estão aptos para exercer o mandato.

Veja a lista dos candidatos eleitos do DF que serão diplomados

– Ibaneis Rocha – Governador

– Celina Leão – Vice-Governadora

– Damares Regina Alves – Senadora

– Manoel Coelho Arruda Junior – Suplente de Senador

Deputados Federais

– Beatriz Kicis

– Davys Linhares

– Erika Kokay

– Rafael Prudente

– Julio Cesar Ribeiro

– Reginaldo Veras Coelho

– Alberto Fraga

– Gilvam Máximo

Deputados Distritais

– Fábio Felix

– Chico Vigilante

– Max Maciel Cavalcanti

– Daniel Xavier Donizet

– Marcos Martins Machado

– Robério Negreiros

– Jorge Viana de Sousa

– Jaqueline Angela da Silva

– Thiago Manzoni

– Eduardo Pedrosa

– Joaquim Domingos Roriz Neto

– Iolando Almeida de Souza

– Daniel de Castro Sousa

– João Hermeto

– Roosevelt Vilela Pires

– Jane Klebia do Nascimento Silva

– Bernardo Rogério Mata de Araújo Junior

– Gabriel Magno Pereira Cruz

– João Alves Cardoso

– Paula Moreno Paro Belmonte

– Ricardo Vale da Silva

– Wellington Luiz

– Pedro Paulo de Oliveira

– Dayse Amarilio Donetts Diniz