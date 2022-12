Governador Ibaneis Rocha é diplomado nesta segunda pela Justiça Eleitoral

Solenidade acontece às 19h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e prestigiará também os deputados distritais e federais eleitos

O governador Ibaneis Rocha será diplomado nesta segunda-feira (19) pela Justiça Eleitoral do DF. A solenidade de formalização e legitimação do chefe do executivo e de outros 36 candidatos eleitos do DF nas eleições de 2022 acontecerá, logo mais, às 19h, no auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Um forte esquema de segurança será montado pela Secretaria de Segurança Pública do DF, que elaborou um Protocolo de Operações Integradas (POI) que contemplará diversas ações conjuntas pactuadas entre os órgãos do GDF e o TRE-DF.

Além do governador reeleito Ibaneis Rocha e da vice-governadora eleita Celina Leão, serão diplomados no evento os 24 deputados distritais eleitos no pleito deste ano, além dos oitos deputados federais (confira lista abaixo). Também farão parte da solenidade a senadora Damares Regina Alves e seu primeiro suplente, Manoel Coelho Arruda Junior. A expectativa é de que cerca de 1.200 convidados participem da solenidade. A entrada é restrita e é necessária apresentação de convite como condição de ingresso ao local.

A diplomação consiste em cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral com o objetivo de formalizar e legitimar a escolha do candidato eleito pela maioria do povo brasileiro nas urnas. A entrega dos diplomas é imprescindível para a posse, já que confirma que os candidatos escolhidos cumpriram todas as exigências previstas na legislação eleitoral e estão aptos para exercer o mandato.

O evento acontece desde 1951, quando Getúlio Vargas retornou à Presidência da República por meio do voto popular. Suspensa durante o regime militar (1964 a 1985), a solenidade voltou a ser realizada após a redemocratização do país, em 1989, com a eleição de Fernando Collor de Mello. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável por diplomar as pessoas eleitas para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da República. Cabe ao TRE-DF conceder os diplomas de Governador, Vice-Governador, Senador e suplentes, Deputados Federais e Deputado Distritais.

Veja a lista dos candidatos eleitos do DF que serão diplomados

– Ibaneis Rocha – Governador

– Celina Leão – Vice-Governadora

– Damares Regina Alves – Senadora

– Manoel Coelho Arruda Junior – Suplente de Senador

Deputados Federais

– Beatriz Kicis

– Davys Linhares

– Erika Kokay

– Rafael Prudente

– Julio Cesar Ribeiro

– Reginaldo Veras Coelho

– Alberto Fraga

– Gilvam Máximo

Deputados Distritais

– Fábio Felix

– Chico Vigilante

– Max Maciel Cavalcanti

– Daniel Xavier Donizet

– Marcos Martins Machado

– Robério Negreiros

– Jorge Viana de Sousa

– Jaqueline Angela da Silva

– Thiago Manzoni

– Eduardo Pedrosa

– Joaquim Domingos Roriz Neto

– Iolando Almeida de Souza

– Daniel de Castro Sousa

– João Hermeto

– Roosevelt Vilela Pires

– Jane Klebia do Nascimento Silva

– Bernardo Rogério Mata de Araújo Junior

– Gabriel Magno Pereira Cruz

– João Alves Cardoso

– Paula Moreno Paro Belmonte

– Ricardo Vale da Silva

– Wellington Luiz

– Pedro Paulo de Oliveira

– Dayse Amarilio Donetts Diniz

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília