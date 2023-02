Transporte coletivo no Itapoã Parque dobra a capacidade de atendimento

Ampliação em dias úteis e fins de semana passa a valer na segunda-feira (6); viagens serão em sentido circular até o terminal do Paranoá

Os moradores do conjunto habitacional Itapoã Parque terão melhorias no transporte público coletivo a partir de segunda-feira (6). A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) determinou a ampliação da quantidade de ônibus e de viagens da linha 784.3 para atender as solicitações da comunidade.

Agora, o Itapoã Parque passa a ser atendido por uma frota de quatro veículos, com a destinação de dois ônibus básicos, somando-se aos dois miniônibus que já atuavam no local. As viagens, em sentido circular até o terminal do Paranoá, serão mais que o dobro e sobem de 20 para 46 partidas por dia útil. Aos sábados, as viagens sobem de dez para 22 horários. E, aos domingos, passam de dez para 22 saídas. Horários Confira abaixo os horários das partidas dos ônibus da linha 784.3. A tabela horária estará disponível para pesquisa no DF no Ponto, a partir de segunda-feira. Dias úteis

5h / 5h22 / 5h44 / 6h06 / 6h28 / 6h50 / 7h12 / 7h34 / 7h56 / 8h18 / 8h40 / 9h02 / 9h24 / 9h46 / 10h08 / 10h30 / 10h52 / 11h14 / 11h36 / 11h58 / 12h20 / 12h42 / 13h04 / 13h26 / 13h48 / 14h10 / 14h32 / 14h54 / 15h16 / 15h38 / 16h / 16h22 / 16h44 / 17h06 / 17h28 / 17h50 / 18h12 / 18h34 / 18h56 / 19h18 / 20h02 / 20h46 / 21h30 / 22h20 / 23h05 / 23h50 Sábados e domingos

5h22 / 6h06 / 6h50 / 7h34 / 8h18 / 9h02 / 9h46 / 10h30 / 11h14 / 11h58 / 12h42 / 13h26 / 14h10 / 14h54 / 15h38 / 16h22 / 17h06 / 17h50 / 18h34 / 20h02 / 21h30 / 23h10

Com informações da Agência Brasília