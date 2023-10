Trânsito terá intervenções em 6 regiões administrativas neste fim de semana

Ainda no período da manhã de sábado (21), entre 9h e 12h, ocorrerá o Passeio Ciclístico que celebrará a inauguração do viaduto

Em razão de eventos esportivos e musicais que ocorrerão neste fim de semana, as equipes de policiamento e fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizarão intervenções no trânsito em Samambaia, Guará, Riacho Fundo I, Taguatinga, Gama e na Esplanada dos Ministérios.

Passeio Ciclístico CEMI-Taguatinga

No sábado (21), entre 8h e 12h, ocorrerá o Passeio Ciclístico do CEMI-Taguatinga. O evento contará com a participação de 200 ciclistas, segundo os organizadores. A concentração será na rua lateral ao colégio. De lá, os ciclistas seguirão pela via principal da M Norte, sentido via LJ2. Chegando na altura da QNL 09, próxima ao supermercado Atacadão, os ciclistas retornarão ao colégio. As equipes de fiscalização farão o acompanhamento com viaturas e motocicletas operacionais, realizando interdições momentâneas no momento da passagem dos participantes.

Passeio Ciclístico em celebração à Inauguração do Viaduto do Sudoeste

Ainda no período da manhã de sábado (21), entre 9h e 12h, ocorrerá o Passeio Ciclístico que celebrará a inauguração do viaduto que ligará o Sudoeste ao Parque da Cidade. A concentração ocorrerá no local do evento de inauguração, nas proximidades do novo viaduto. Os ciclistas sairão percorrendo o Parque da Cidade, no sentido anti-horário, até o Estacionamento 11. As equipes de fiscalização farão o acompanhamento com motocicletas operacionais, realizando interdições, caso seja necessário.

Comemoração Dia das Crianças da Administração Regional do Riacho Fundo

Também no sábado (21), das 8h às 12h, será realizada, na Avenida Sucupira, ao lado do CEM 01, a Comemoração Dia das Crianças, promovida pela Administração Regional do Riacho Fundo I. Para a segurança dos participantes, as equipes de fiscalização do Detran realizarão o fechamento da avenida entre as quadras 14 e 16. Durante todo a comemoração, os agentes de trânsito realizarão o controle do tráfego e apoio em travessias de pedestres nas imediações do local.

Circuito Banco do Brasil

No domingo (22), na Quadra 05 do Setor de Autarquias Norte, ocorrerá a Circuito Banco do Brasil, entre 7h e 10h. A largada e a chegada serão na altura da sede do banco. O evento contará com percursos de 5 km e 10 km, em direção à via L4 Norte, retornando ao Setor de Autarquias Norte.

Os trechos da via de ligação L2 Norte/L4 Norte e a Via L4 Norte, por onde passará o percurso, ficarão parcialmente interditados para garantir a segurança de um público esperado de 3 mil corredores. Por isso, durante todo o evento, o Detran-DF realizará o controle do tráfego nas imediações do local.

1ª Corrida do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

No domingo (22), na Esplanada dos Ministérios, será realizada 1ª Corrida do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A previsão é que o evento ocorra das 7h às 10h. A largada e a chegada dos participantes ocorrerão em frente ao Ministério, na Via N1. O evento contará com percursos de 5 km e 10 km, sinalizados na Via N1 e na Via Palácio Presidencial, que ficarão interditas para a segurança dos corredores.

O tráfego de veículos na Via S1 será desviado na altura do Supremo Tribunal Federal, seguindo para a Via S2. Já na parte norte, os veículos que estiverem na Via L4 Norte, não poderão acessar a Via N1, na altura do Corpo de Bombeiros Militar. Como rotas alternativas, os condutores poderão usar as vias N2 e S2.

80 km pedal na Serra2023

Ainda no domingo (22), em Sobradinho II, será promovido o evento 80 km Pedal na Serra 2023. Concentração, largada e chegada serão em frente à administração regional da cidade, a partir das 8h. As equipes do Detran-DF vão interditar a via em frente à administração e uma faixa em cada sentido, a Rodovia DF-215, na saída da cidade.

Os agentes de trânsito implantarão as interdições necessárias para garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos corredores. A previsão é que o bloqueio ocorra das 6h às 10h.

Complexo Itinerante Guará – Feira Encantarte

Devido à realização do evento Complexo Itinerante Guará – Feira Encantarte, que ocorrerá neste domingo (22), junto à administração regional da cidade, a faixa da direta no trecho em frente ao evento, na Avenida Contorno do Guará II, ficará fechada, das 8h às 23h. As equipes de policiamento e fiscalização de trânsito farão o controle do tráfego nas imediações do evento.

Parada do Orgulho LGBTQIAP+ do Gama

Também no domingo (22), na cidade do Gama, a Parada do Orgulho LGBTQIAP+ – Gama, será realizada entre 14h e 22h. O evento contará com público estimado de 200 pessoas, com a concentração marcada para o Estacionamento do Estádio Bezerrão. Os participantes seguirão pela Avenida dos Bombeiros, acessando a via próxima às quadras 55 e 56. Em seguida, se deslocam pela via em frente ao SESI, até chegarem de volta ao Estacionamento do Bezerrão. As equipes de fiscalização acompanharão o percurso, realizando interdições momentâneas durante a passagem dos participantes. Por isso, o Detran recomenda aos condutores evitarem o trajeto e, quando não for possível utilizar outra rota, transitar com bastante cautela para garantir a segurança dos pedestres.

Aniversário de Samambaia

Em comemoração ao Aniversário de Samambaia, promovido pelo Instituto Brasileiro de Integração, Cultura, Turismo e Cidadania, o Detran realizará controle de tráfego no sábado (21) e domingo (22) em frente ao Estádio Rorizão, localizado na Quadra 301 da cidade. Para esses dias, não haverá interdições de vias. Contudo, em razão da expectativa de 10 mil pessoas no evento, os agentes de trânsito realizarão controle de tráfego nas imediações.

