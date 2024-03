Trânsito terá ações comemorativas especiais para as mulheres em março

A primeira ação será uma palestra educativa no Projeto Bike em Dia, das 5h30 às 8h de quinta-feira, em Ceilândia

O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, será lembrado também pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Uma programação especial foi montada com foco na segurança das mulheres na via. As ações, que incluem palestras, blitzes educativas, cursos de trânsito e passeio ciclístico, serão realizadas a partir desta quinta-feira (7) e se estenderão por todo o mês de março.

A primeira ação será uma palestra educativa no Projeto Bike em Dia, das 5h30 às 8h de quinta-feira, em Ceilândia. Essa edição especial do Bike em Dia vai comemorar a data com muita informação às ciclistas para que elas possam pedalar com segurança pelas vias do DF.

Na sexta-feira (8), das 10h às 11h30, haverá uma blitz educativa em homenagem às mulheres, na Quadra 14 do Park Way, com entrega de material educativo e uma surpresa para as homenageadas. No sábado (9), das 10h30 às 22h, os educadores de trânsito estarão no JK Shopping, em Taguatinga promovendo uma ação especial para relembrar os procedimentos de segurança da mulher na via pública.

No dia 14 de março, a partir das 6h, será a vez da Edição Especial Mulher do Projeto Café na Faixa. O foco dessa ação, em Samambaia, será nos procedimentos de segurança na travessia da faixa de pedestres.

Além disso, outras atividades estão sendo preparadas pela Diretoria de Educação de Trânsito do Detran-DF, com foco na segurança das mulheres: o Passeio Ciclístico, no dia 17 de março, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF); a ação educativa no Shopping Venâncio, no dia 22, e a Edição Especial Mulher do Projeto Detran nos Parques, dia 24, no Zoológico de Brasília.

Serão disponibilizadas 1.000 vagas para o passeio ciclístico, com inscrições por meio deste link, de 10 a 15 de março ou enquanto houver vagas disponíveis. A concentração será no Eixão Sul, na altura da 202, a partir das 7h30, quando os inscritos poderão retirar os kits (sacochila, pulseira refletiva, camisa, kit lanche e folder educativo). A saída dos ciclistas está prevista para as 9h. No local, serão ministradas palestras educativas e manutenção básica para as bicicletas.

Cursos gratuitos

Ainda estão programados cursos gratuitos para o público feminino: Iniciação à Superação do Medo de Dirigir para Mulheres, com duração de 32h/aula, ofertado a condutoras com Carteira Nacional de Habilitação válida e que têm medo de dirigir; e Curso Especializado de Condutor de Transporte Coletivo de Passageiro para Mulheres, com carga horária de 50h/aula, destinado a mulheres com Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria D. Ambos os cursos serão oferecidos na Escola Pública de Trânsito, localizada na 906 Sul.

Serão duas turmas do curso de Iniciação à Superação do Medo de Dirigir: uma no matutino (dias 4 a 12 e 25/3); e outra no noturno (dias 18 a 26/3 e 8/4). Já o curso profissional de especialização para condução de veículos de passageiros será no turno vespertino, de 25/3 a 12/4, dentro do projeto ‘Mulheres que dirigem vão mais longe’.

*Com informações da Agência Brasília