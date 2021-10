Trânsito próximo ao Campo da Esperança, na Asa Sul, vai mudar. Confira as alterações

Mudanças ocorrem na próxima terça (2) em função do Dia de Finados. Entre sábado e segunda-feira não haverá alterações

A Polícia Militar (PMDF) promoverá alterações no trânsito próximo ao cemitério Campo da Esperança, unidade Asa Sul, devido ao Dia de Finados. As mudanças valerão das 6h às 18h de terça-feira (2). Entre sábado (30) e segunda-feira (1º), o fluxo segue normal.

O acesso ao cemitério pela W5 Sul será permitido apenas pela via ao lado do Hospital Santa Lúcia. Os motoristas que vierem pelo Setor Policial Sul precisarão fazer o retorno no viaduto da W3 Sul e seguir por essa via. Os demais retornos estarão fechados.

O balão em frente ao cemitério também estará fechado. No local, haverá policiais controlando o trânsito e ajudando na travessia dos pedestres. O tráfego na W5 Sul será em sentido único a partir do cemitério até o Setor Policial Sul. No trecho entre o cemitério e a 714 Sul, o fluxo será nos dois sentidos.

O estacionamento do Templo da Legião da Boa Vontade (LBV) será liberado apenas para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Para facilitar a identificação, os veículos deverão estar com a credencial sobre o painel com a frente virada para cima.

A PMDF recomenda às pessoas que forem ao cemitério entre sábado (30) e terça-feira (2) que utilizem o estacionamento 6 do Parque da Cidade. Os policiais do Batalhão de Trânsito estarão no local auxiliando a travessia dos pedestres.

A corporação fez uma imagem para ilustrar as mudanças:

Arte: PMDF