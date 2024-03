Trânsito na W3 Sul terá mudanças para continuidade das obras no pavimento

O asfalto danificado na faixa de transporte público na W3 sul passa por uma troca. As obras de substituição do pavimento serão retomadas na quarta-feira (27). Três frentes de serviço serão abertas ao mesmo tempo, para acelerar o processo. O asfalto danificado será totalmente trocado por piso em concreto, mais durável e resistente.

A primeira, com cerca de 550 metros de extensão no sentido norte/sul, se estende da alça do viaduto que separa a W3 Norte da W3 Sul até a altura do Pátio Brasil Shopping. Já a segunda terá cerca de 200 metros e será feita no sentido oposto.

Para a execução dos serviços, apenas uma faixa de rolamento estará liberada para o trânsito no trecho em obras. O acesso à W3 Sul pelo Eixo Monumental (via S1) será interditado. O trânsito também será interrompido na altura do cruzamento do Setor Hoteleiro Sul (SHS).

Além disso, quem se desloca pela via S2 em direção à W3 Sul terá o tráfego interrompido na altura do hotel Meliá Brasil 21, onde haverá um desvio pela W5 Sul que permitirá acesso à W3 Sul pela via S3. Haverá painéis móveis indicando os desvios e agentes de trânsito atentos a toda movimentação.

Desvios

“Para minimizar os impactos no trânsito, que serão muitos, vamos manter as vias que dão acesso às garagens do Pátio Brasil e do Venâncio em funcionamento”, detalha o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Assim, o acesso ao Setor Comercial Sul, à rua das farmácias [102 Sul e 302 Sul] e ao Setor Hoteleiro Sul deve ser feito por essa via.”

A terceira frente de serviço, com extensão de cerca de 700 metros, se estende da quadra 516 Sul à 514 Sul. No trecho em obras, apenas a faixa mais à esquerda da via estará liberada para o trânsito.

O acesso às quadras 516, 515 e 514 à W3 Sul e às quadras 700 também ficará interrompido. Além disso, a W2 Sul terá o sentido alterado na altura da quadra 516. Esta frente será iniciada em 1º de abril.

“Como rota alternativa, sugerimos que carros, motos e outros veículos leves transitem pela via W2, deixando a única faixa liberada da via W3 para ônibus, caminhões e outros veículos pesados”, orienta o secretário de Obras.

*Com informações da Agência Brasília