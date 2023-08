Trânsito na Ponte JK será parcialmente interditado neste domingo

Ponte Honestino Guimarães também estará completamente bloqueada neste fim de semana

Os motoristas que pretendem transitar pelo Lago Sul precisam se atentar às alterações no trânsito programadas para este fim de semana. Neste domingo (27), o trânsito de veículos na Ponte Juscelino Kubitschek (JK) estará parcialmente bloqueado no sentido Asa Sul-Lago Sul, das 4h30 às 11h, para a 13ª Copa Brasília de Triathlon.

Já a Ponte Honestino Guimarães estará completamente interditada até as 5h de segunda-feira (28) para a execução de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, demarcações de faixas horizontais e instalação de tachões.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a interdição na Ponte JK é para garantir a segurança dos atletas e espectadores da Copa Brasília de Triathlon. O motorista que precisar acessar ou sair do Lago Sul deve procurar outros trajetos, como a Ponte das Garças.

“No dia 27 agosto, das 4h30 às 11h, a Ponte JK estará interditada em virtude da Copa Brasília de Triathlon. Dessa forma, pedimos a compreensão da população, uma vez que tal medida se faz necessária para que seja mantida tanto a segurança dos atletas, assim como da população em geral. Por fim, recomendamos que os condutores usem rotas alternativas”, reforça o tenente da PMDF Murilo Marques.

Com informações da Agência Brasília