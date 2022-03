Trânsito na Barragem do Paranoá será avaliado esta semana

Para verificar a viabilidade das intervenções previstas nos estudos, o órgão dará início, nesta segunda-feira (14), a um período de teste com sistema “pare e siga”

Atento às inúmeras solicitações dos motoristas que utilizam a Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre a Barragem do Paranoá e o posto de fiscalização da Polícia Rodoviária, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) tem feito estudos para melhorias no trânsito daquela região.

Para verificar a viabilidade das intervenções previstas nos estudos, o órgão dará início, nesta segunda-feira (14), a um período de teste com sistema “pare e siga” no trânsito local. A operação será realizada somente no período da tarde, entre as 17h e 18h30, e, a princípio, terá duração de cinco dias.

Como vai funcionar

A operação funcionará com a seguinte dinâmica: os veículos com direção ao Lago Sul serão parados num local próximo à Barragem do Paranoá. Nesse momento, os veículos no sentido Paranoá poderão utilizar as duas faixas de rolamento até o local da interdição do sentido oposto, onde, por meio de desvio, seguirão seu destino. Este processo durará, a princípio, cinco minutos.

Ao final deste período, será liberado o fluxo no sentido Lago Sul, que utilizará uma faixa de rolamento, e o fluxo no sentido oposto (Paranoá) voltará a utilizar somente uma faixa de rolamento. Este processo também durará, a princípio, cinco minutos. Ao final dessa dinâmica, volta ao início do processo, e assim sucessivamente.

Resultado do teste

Após o período experimental, a Superintendência de Trânsito avaliará os efeitos do período de teste e, caso tenha sido positivo, providenciará os ajustes que se fizerem necessários na operação e marcará a data para implantação da nova dinâmica de fluxo na região em caráter definitivo.

*Com informações da Agência Brasília