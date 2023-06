Trânsito de veículos liberado no Viaduto de Sobradinho sentido Plano Piloto

A via será batizada Viaduto Padre Jonas, em homenagem a Jonas Vettoraci, importante líder religioso do Distrito Federal

Equipes do Governo do Distrito Federal (GDF) liberaram, na manhã desta sexta-feira (23), as faixas de rolamento que passam por cima do Viaduto de Sobradinho, no sentido Plano Piloto. Com investimento de R$ 33,2 milhões, o elevado de 1,2 km de comprimento, quando concluído, vai beneficiar mais de 70 mil motoristas que passam pela região todos os dias.

Esta é a última etapa até que a obra viária seja completamente finalizada e entregue aos moradores da região Norte do DF. “Liberamos o trânsito em cima do viaduto para que a gente consiga trabalhar na parte de baixo”, explica o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), Fauzi Nacfur Júnior.

A sinalização na mudança do fluxo foi reforçada para evitar que aconteçam acidentes na obra viária. “A gente pede que os motoristas passem e respeitem o limite da velocidade, que é de 60km/h”, detalha Fauzi. “Ainda está tudo novo, então temos que respeitar. A sinalização está muito bem-feita, inclusive com painéis eletrônicos”.

Não houve mudanças no trânsito para quem entra e sai de Sobradinho. Já quem vai de Planaltina em direção ao Plano Piloto passará por cima do novo viaduto.

A via será batizada Viaduto Padre Jonas, em homenagem a Jonas Vettoraci, importante líder religioso do Distrito Federal, ex-deputado distrital e administrador regional de Sobradinho na década de 1980.

Com informações da Agência Brasília