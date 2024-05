Trânsito de Taguatinga é alterado por Festa de Pentecostes

A partir de sexta-feira (17), o trânsito de Taguatinga será alterado para a realização da “Festa de Pentecostes 2024”, que será realizada no Taguaparque. Na sexta e no sábado (18), as alterações no trânsito serão realizadas das 14h30 às 23h30. No domingo (19) as mudanças ocorrerão das 13h30 às 21h30.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) atuará com 170 servidores que farão o controle do tráfego e as intervenções nas vias.

As equipes de policiamento e fiscalização do Detran-DF farão a implantação da sinalização de trânsito nas imediações do Taguaparque para orientar os condutores e pedestres. No local do evento haverá áreas de estacionamento para o público em geral, autoridades e para pessoas com deficiência, além disso, uma área será reservada a ônibus e outra para vans, com acesso pelo Pistão Norte.

Na região do Taguaparque e Vicente Pires, durante a saída do evento, o fluxo de veículos na Avenida Contorno do Parque, iniciando próximo ao palco principal, estará em sentido único nas duas faixas de rolamento no sentido da EPTG. Já no sentido Estrutural, a via continuará operando em sentido duplo.

As equipes de engenharia de trânsito do Detran-DF vão alterar os tempos dos semáforos da Avenida Central de Taguatinga, Avenida das Palmeiras, Avenida Hélio Prates e Via de ligação QNF/QNL. Os semáforos serão sincronizados com o objetivo de criar corredores de mobilidade semafórica para favorecer a saída dos condutores do local do evento. O coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Região Oeste, Wesley Cavalcante, orienta os condutores a evitarem as vias que estão em obras. “Recomendamos evitar o Pistão Sul e a Avenida Hélio Prates em virtude de obras. O Túnel Rei Pelé e a BR-070 são ótimas opções de chegada e saída do evento”, reforça o coordenador.

Durante todo o evento, além das intervenções viárias, os agentes auxiliarão a travessia de pedestres e farão a patrulhamento viário para coibir infrações. O Detran-DF atuará na região com viaturas, motocicletas, guinchos e empilhadeiras. Além de uma aeronave, que auxiliará no monitoramento do trânsito. O Detran-DF trabalhará em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e com a Polícia Militar (PMDF) para garantir a segurança viária e a fluidez no trânsito na área do Taguaparque e nas vias adjacentes.

As informações são da Agência Brasília