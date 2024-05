GDF viabiliza construção de estacionamento para caminhões no SIA

Por Carolina Freitas e João Paulo Nunes

Durante agenda nesta quinta-feira (16), o governador Ibaneis Rocha assinou ordem de serviço para construção de estacionamento para caminhões no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Na obra, o Governo do Distrito Federal (GDF) planeja investir cerca de R$ 2,2 milhões. A expectativa é que a obra fique pronta em 180 dias.

O estacionamento ficará no Trecho 1 e contará com 24 vagas disponíveis para veículos de grande porte. O projeto contou com estudos técnicos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que viabilizaram a elaboração da licitação para a contratação de empresa de engenharia especializada no serviço.

Além da criação de 24 vagas de estacionamento, o escopo da contratação inclui a implementação de uma rede de drenagem pluvial, poços de visita, bocas de lobo de qualidade, calçadas e rampas de acessibilidade, pavimento intertravado, meios-fios, cordões de concreto, sinalização de ciclovias e estacionamentos, além de outras infraestruturas essenciais.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, falou da importância da criação do estacionamento para o SIA. “O SIA é uma área que trabalha em função do transporte pesado. Se não for o transporte pesado, o SIA não gira. E não existia estacionamento aqui para caminhões, para carretas e trazia um grande transtorno para o tráfego aqui”.

O governador Ibaneis lembrou que a obra do GDF já vem sendo sondada há muito tempo e tinha sido idealizada pelo ex-deputado distrital Valdelino Barcelos.

“Eu tenho certeza que vai melhorar a vida não só dos caminhoneiros, mas também de todo o turmo que transita aqui no setor de indústria e abastecimento”, destacou Ibaneis.

O objetivo do novo estacionamento será atender aos diversos setores produtivos da região, proporcionando um espaço onde veículos, tanto leves quanto pesados, possam manobrar e estacionar com segurança e eficiência, longe das vias públicas e sem prejudicar o fluxo no local.

A região do SIA conta hoje com 800 empresas ativas.