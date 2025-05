Trânsito de caminhões volta a ser liberado na DF-463, no sentido Plano Piloto-São Sebastião

A proibição da circulação de caminhões na DF-463, no sentido Brasília-São Sebastião foi suspendida na tarde desta sexta-feira (9), pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que assinou o Decreto Nº 47.208, revogando o decreto anterior, de Nº 46.287, de 23/9/2024. Com isso, o tráfego de veículos pesados volta a ser liberado na rodovia. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A medida de restrição do fluxo de veículos de transporte de cargas havia sido empregada em função de sinistros graves ocorridos no local. Após a proibição, o Governo do Distrito Federal (GDF) solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) que elaborasse estudos técnicos para analisar qual a melhor solução a ser adotada nessa rodovia em relação ao tráfego.

Após a conclusão dos estudos e a realização de audiência pública com a população de São Sebastião, o DER-DF começou a trabalhar na implementação de dispositivos de segurança com o objetivo de inibir a ocorrência de sinistros na DF-463.

Foi então criada uma segunda área de escape na área urbana de São Sebastião ー com o apoio da administração regional ー e foram instalados novos dispositivos de segurança, tais como ondulações e barreiras eletrônicas, para garantir a redução da velocidade na via.

A sinalização horizontal e vertical ao longo da DF-463 também foi reforçada. Além disso, no trecho de descida para São Sebastião, a velocidade de operação dos veículos pesados foi reduzida de 50 km/h para 30 km/h.

“As áreas de escape para veículos pesados são espaços de contenção, construídos nas margens das rodovias, com o objetivo de parar caminhões desgovernados de forma segura, evitando colisões com outros veículos ou objetos. Elas são preenchidas com materiais como brita, argila expandida ou cascalho, que geram resistência suficiente para desacelerar e parar o veículo”, explicou Fauzi Nacfur Júnior, presidente do DER-DF.

“Com essas medidas de segurança, esperamos reduzir drasticamente os sinistros na DF-463. Aproveito o Maio Amarelo para enfatizar que um trânsito seguro só é possível se cada um fizer a sua parte. Pedimos aos motoristas que respeitem as leis de trânsito, reduzam a velocidade, obedeçam a carga máxima permitida e realizem periodicamente a manutenção dos veículos”, reforçou Nacfur.

