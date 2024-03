Trânsito: colisão frontal em Taguatinga

Um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão frontal com um carro na QNJ 13, avenida principal, próximo à “Casa do Caminho” em Taguatinga. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência às 23h35 da madrugada deste domingo, deslocando duas viaturas até o local do sinistro.

Um carro GM/Vectra prata e uma moto Honda/CG 160 vermelha, haviam colidido frontalmente. O impacto foi tão grande que deixou o motociclista, identificado pelas iniciais E.C.P., de 29 anos, com suspeitas de Traumatismo Cranioencefálico (TCE). Ele foi encontrado inconsciente e em estado instável, sendo urgentemente transportado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para receber cuidados médicos intensivos.

A condutora do veículo, E.E.P., de 43 anos, saiu ilesa do acidente e não necessitou ser transportada a uma unidade de saúde, permanecendo no local para prestar esclarecimentos às autoridades. As circunstâncias exatas e a dinâmica do acidente ainda são desconhecidas, o que levanta várias questões sobre o que pode ter levado à terrível colisão.

O trânsito na área foi interditado para facilitar os trabalhos de socorro e assegurar a segurança dos envolvidos e das equipes de emergência. A responsabilidade pela cena do acidente foi assumida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que agora conduz as investigações para esclarecer os fatos.