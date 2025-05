Tráfico movimentou R$ 150 milhões no DF: megaoperação mira organização criminosa que atuava na Estrutural

Uma organização criminosa com atuação na Cidade Estrutural, no Distrito Federal, se tornou alvo de uma grande ofensiva da Polícia Civil (PCDF), deflagrada na manhã desta quarta-feira (14).

A operação, batizada de Monopólio, é conduzida pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) e tem como foco desarticular o grupo responsável por abastecer 25 pontos de venda de drogas com grandes quantidades de cocaína, maconha e crack. Em apenas dois anos, o esquema teria movimentado cerca de R$ 150 milhões.

Foram expedidos 22 mandados de prisão temporária e 29 de busca e apreensão em regiões como Estrutural, Paranoá, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e até Aparecida de Goiânia (GO). Também foi determinado o bloqueio de 26 contas bancárias, além do sequestro de veículos, imóveis e empresas suspeitas de atuar como fachada. A 8ª Delegacia de Polícia, com sede na Estrutural, prestou apoio às investigações.

Violência e controle territorial

Liderada por Fabiano da Silva Lira, conhecido como Chucky, a quadrilha dominava o tráfico na região por meio de um braço armado. Homens fortemente armados circulavam pelas comunidades com pistolas e escopetas para manter o controle das bocas de fumo. Para proteger o chefe da organização e evitar delações, Chucky ainda custeava advogados para integrantes presos da facção.

Lavagem milionária com fachada de legalidade

As investigações revelaram uma estrutura financeira sofisticada para lavar o dinheiro oriundo do tráfico. Entre as táticas usadas estavam o “smurfing” — quando valores são divididos em pequenas quantias e transferidos para diferentes contas com o intuito de dificultar o rastreamento — e o uso de notas fiscais frias emitidas por empresas fictícias.

Pelo menos sete distribuidoras de bebidas e outras cinco empresas comerciais foram identificadas como instrumentos de ocultação de recursos ilícitos. Parte dessas companhias não apresentava qualquer atividade regular e estava registrada em endereços inexistentes ou sem operação real. Outras operavam legalmente, mas mesclavam rendimentos legítimos com o lucro obtido através da venda de drogas.

Uma empresa em nome do próprio Chucky, por exemplo, emitiu R$ 2 milhões em notas fiscais entre fevereiro e agosto de 2020 — valor dez vezes superior ao faturamento oficial. Outro estabelecimento, com capital social de apenas R$ 1 mil, movimentou R$ 1,6 milhão no período de seis meses.

Repressão em curso

Além da repressão direta ao tráfico, a operação tem como objetivo estrangular financeiramente a organização criminosa. A ofensiva da PCDF visa desarticular não apenas o comércio ilegal de drogas, mas também os mecanismos de sustentação financeira que garantiam a impunidade e a expansão da facção.

As investigações continuam, e novos desdobramentos são esperados nos próximos dias.