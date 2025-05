Incêndio atinge residência em Ceilândia

Um incêndio em uma residência localizada na QNN 21 Conjunto A, em Ceilândia, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na noite desta terça-feira (13).

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com intensa fumaça saindo do interior da casa. As equipes iniciaram rapidamente os trabalhos de contenção e conseguiram controlar as chamas, que se concentravam em um dos cômodos do imóvel.

Felizmente, não houve registro de feridos. A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas do incêndio.