Traficante é preso pela PMDF com grande quantidade de crack e maconha no Varjão

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 24º Batalhão (Gtop 44) prenderam um traficante nesta sexta-feira (15), por volta das 16h30, no Varjão.

A equipe avistou o homem em atitude suspeita e foi em direção para realizar a abordagem. Percebendo a aproximação da viatura, o indivíduo arremessou uma sacola plástica contendo 18 pedras de crack e 20 porções de maconha, embaladas e prontas para a venda.

O indivíduo foi preso e conduzido à 6ª Delegacia de Polícia.