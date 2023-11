Secretaria de Cultura oferece oficina gratuita de formação em Libras

Aulas começam na segunda-feira (20) e são destinadas a jovens e adultos com idade a partir de 12 anos. Aulas são 100% virtuais

Estão abertas as inscrições para o curso de formação em Libras oferecido gratuitamente pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Instituto Cultural Estrela Ela. As aulas são gratuitas e começam na segunda-feira (20). Para se inscrever, acesse www.euamolibras.com.br.

Voltado a jovens e adultos com idade a partir de 12 anos, o oitavo módulo da capacitação destina-se a formação no nível intermediário da Língua Brasileira de Sinais.

Ao todo, serão oferecidas 1.300 vagas de nível intermediário. Além das oficinas, realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20h30, os alunos poderão acompanhar 15 podcasts, ampliando a capacitação voltada a comunicação entre ouvintes e surdos. Ao término da formação, os estudantes participarão da gravação de um documentário sobre inclusão social.

“O ‘Eu Amo Libras’ é um curso que viabiliza o aprendizado de conhecimentos intermediários de Libras, divido em 13 níveis. O projeto contará com a participação de arte-educadores surdos, o que é algo inédito e que contribui para uma boa comunicação entre surdos e ouvintes em diversos contextos sociais utilizando estruturas, expressões e vocabulário de nível intermediário, aduzindo a educação continuada com complementação de conhecimento do que foi o On-line+Cursos 1”, explica Mônica Lemets, diretora do projeto.

Programação

8. Libras (Módulo VIII) – 20/11 a 24/11

Horário: 18h30min às 20h30min

9. Libras (Módulo IX) – 27/11 a 01/12

Horário: 18h30min às 20h30min

10. Libras (Módulo X) – 04/12 a 08/12

Horário: 18h30min às 20h30min

11. Libras (Módulo XI) – 11/12 a 15/12

Horário: 18h30min às 20h30min

12. Libras (Módulo XII) – 18/12 a 22/12

Horário: 18h30min às 20h30min

13. Libras (Módulo XIII) – 25/12 a 29/12

Horário: 18h30min às

Gravação do Documentário: De 08/01/2024 a 12/01/2024

Serviço:

Inscrições abertas para as oficinas do curso “Eu Amo Libras”

Data: Até 12/01/2024

Valor: gratuito

Informações: www.euamolibras.com.br