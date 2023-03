Traficante é preso enquanto entregava drogas em Sobradinho

O suspeito foi conduzido para a 13ª DP e autuado por tráfico de drogas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam um homem por tráfico de drogas, às 19h dessa quarta-feira (29), após uma denúncia do comércio ilícito na QMS 30 de Sobradinho.

A equipe da PMDF recebeu uma denúncia que um carro cinza aparecia no Setor de Mansões e passava maconha na quadra citada. Assim que avistou o Gtop 33, o suspeito acelerou o veículo e tentou fugir, mas foi abordado.

De dentro do carro os policiais sentiram um forte odor de maconha. Porém, foi necessário apoio do BPCães para encontrar a droga escondida dentro do painel do veículo.



O homem pegava a droga em um apartamento na Quadra 03 e levava para o veículo. Os policiais foram até o endereço e foi recebido pela namorada do suspeito. Ela autorizou a busca no apartamento e falou que não sabia e não concordava com a atitude criminosa do seu companheiro.





A equipe policial encontrou mais porções de maconha dentro do guarda-roupas e de uma mochila. Em toda a abordagem o Gtop 33 e o BPCães apreenderam nove porções médias e duas grandes da droga.