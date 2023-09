Traficante é preso com vários tipos de drogas, em Sobradinho

Os militares encontraram 11 barras de maconha, cinco porções de haxixe, 20 comprimidos de ecstasy e muito mais

Na tarde do último sábado, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) prenderam um traficante, em Sobradinho.

A equipe realizou abordagem ao suspeito, com ele, os militares encontraram 11 barras de maconha, cinco porções de haxixe, 20 comprimidos de ecstasy, 2 balanças de precisão, material para embalar os entorpecentes e vinte e cinco reais.

O indivíduo foi preso e conduzido à 13ª Delegacia de Polícia.