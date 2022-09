Traficante é condenado por matar rival no DF

Segundo a denúncia do MPDFT, os dois eram de grupos rivais de tráfico de drogas na região do Paranoá

O Tribunal do Júri do Paranoá condenou Elias de Moraes Silva Júnior a 21 anos de prisão, em regime inicial fechado, por matar Marcos Douglas Correa Batista Alves, em setembro de 2015, em frente a casa da vítima. Na ocasião, Elias Júnior estava na companhia do pai Elias Moraes Silva, já falecido.

Segundo a denúncia do MPDFT, os dois eram de grupos rivais de tráfico de drogas na região do Paranoá e, Marcos era suspeito de matar Elvis, irmão de Elias. Em face disso, pai e filho resolveram matá-lo.

Em plenário, os jurados acolheram a denúncia do MPDFT e reconheceram que o crime ocorreu por motivo torpe , consistente em guerra de grupos rivais, e foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que foi surpreendido no momento em que saía de casa.

Elias Júnior não poderá recorrer em liberdade. Da análise de sua folha penal, o Juiz Presidente do Júri afirmou que a prisão se justifica pela necessidade de resguardo da ordem pública. Segundo o magistrado, “há registro de condenação definitiva por crime de porte de arma de fogo, por quatro roubos, por um homicídio e por tráfico de drogas. Implica concluir-se que, solto, continuará a encontrar os mesmos estímulos para a prática de ilícitos. Demais disso, a periculosidade do acusado revelada pelas circunstâncias e profissionalismo no planejamento do crime impõe a sua segregação como forma de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça”.