Traficante de haxixe preso pela PCDF na Asa Norte

O prejuízo para o tráfico com a apreensão foi de R$1200,00. De acordo com a PCDF, o traficante revendia a grama da droga por R$60,00

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia, prendeu na noite desta terça-feira (14) um homem de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas. O traficante foi preso no momento em que realizava uma venda de porções de haxixe.

O homem foi preso em decorrência de investigações e ações de monitoramento da PCDF. Segundo o delegado chefe da 2ª DP, João Guilherme, durante as investigações foi constatado que o homem utilizava um apartamento na Asa Norte para comercializar drogas. “Inclusive, havia intensa movimentação de entrada e saída de pessoas que iam a tal local para compra de entorpecentes.” afirma o delegado.

A prisão em flagrante ocorreu no momento em que o traficante efetuava a comercialização e venda de porções de haxixe a um usuário. O usuário também foi autuado em flagrante. De acordo com a PCDF o grama de haxixe era revendido pelo traficante por R$ 60,00 (sessenta reais). Com ele foram apreendidas aproximadamente 20 gramas de haxixe, balança de precisão, além de outros objetos utilizados para a comercialização das drogas.

O prejuízo para o traficante com a apreensão foi de cerca de R$1200,00. Se condenado, ele pode pegar uma pena de até 15 (quinze) anos de reclusão e multa.