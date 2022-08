Trabalhos na Câmara Legislativa retornam nesta segunda-feira

Período eleitoral pode interferir no andamento das atividades da Câmara Legislativa

Retornaram, nesta segunda-feira, as atividades na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). “Não sabemos ainda o que o governo enviará para apreciação. Mas Sabemos que será um semestre difícil, com eleições e, consequentemente dificuldade de quórum no plenário e nas comissões”, acredita a parlamentar Arlete Sampaio (PT).

Para a petista, é importante que os deputados e as deputadas façam um acordo para manter a presença e os trabalhos na CLDF ao menos em dois dias da semana. “Antes de tudo é preciso que a Mesa Diretora convoque os deputados para isso para que projetos importantes não deixem de ser apreciados por causa do período eleitoral”, pontuou a distrital. “Nós da oposição faremos o que sempre fizemos. Vou divergir e criticar do que achar equivocado por parte do governo”, acrescentou Arlete.

Até o momento, não houve colégio de líderes, mas, para os próximos dias, está prevista a apresentação, por parte de Leandro Grass de um Projeto de Lei (PL) que prorrogue o prazo para cobrança de multa referente a lei que proíbe o uso de sacolas plásticas. A minuta entrou em vigor nesta segunda-feira, mas as penalidades passariam a valer a partir de 1º de janeiro de 2023.