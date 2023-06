Trabalhadores rurais de Planaltina recebem assistência à saúde

As atividades focam especialmente no atendimento para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento toxicológicos

O Ambulatório de Toxicologia (AmbuTox) do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) da Secretaria de Saúde (SESDF), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), criou, em 2016, ações de saúde in loco intituladas Dia Especial de Saúde nas áreas rurais.

Agricultores do Núcleo Rural Tabatinga, em Planaltina, receberam, na última ação, profissionais de saúde para bate-papos, coleta de exames laboratoriais e consultas individuais de enfermagem. As atividades focam especialmente no atendimento para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento toxicológicos. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores de regiões rurais, além de orientá-los sobre a importância do uso de equipamentos de proteção individual e doenças relacionadas a substâncias químicas utilizadas na produção agrícola. Os Dias Especiais ocorrem semanalmente, com ações ambulatoriais itinerantes nas quartas-feiras e devolutivas nas quintas-feiras.

Para o produtor Eugênio Wagner, 74 anos, a iniciativa colabora para o dia a dia no campo. “É uma orientação muito especial. Acredito que deve ser feita em todos os lugares, voltada ao cuidado com o uso de agrotóxicos e com a saúde. A informação é o principal apoio, muita coisa acontece por falta de informação ou de interesse“, explica Eugênio.

O caminho até o produtor

Em um trabalho conjunto de observação técnica e aproximação por parte da Emater e o conhecimento sobre intoxicação da médica do trabalho Andrea Amoras e da enfermeira do trabalho Joseane Prestes de Souza, a equipe consegue atender anualmente 26 comunidades do DF, que utilizam os produtos químicos na rotina profissional.

Dessa forma, o papel da enfermagem é promover, por meio do bate-papo, a mudança de hábitos dos trabalhadores rurais. Joseane organiza os serviços que serão prestados à comunidade, sempre com o apoio dos servidores da região de saúde escolhida para o trabalho, parte das equipes de Saúde da Família Rural, dos técnicos de laboratório e de colegas da Emater.

“Faço uma reunião prévia com os envolvidos para informar o que será feito e também pedir permissão para entrar no território, pois a localidade pertence a uma área ligada a eles. Na hora da ação de saúde, as coisas fluem tranquilamente e cada um entende o quanto seu papel contribuiu para o resultado: a saúde e o bem-estar do agricultor”, destaca a enfermeira.

Já o engenheiro agrônomo e gerente do escritório local do Núcleo Rural Tabatinga, Lucas Pacheco, conta que a Emater é responsável pela logística dos encontros e por convidar produtores e trabalhadores a participarem das ações de saúde. “Conhecer suas atividades deixa o trabalho mais fácil na hora de convidá-los. Ao atendermos esses públicos por anos, percebemos que algumas práticas poderiam ser aperfeiçoadas”, afirma.

Saúde acessível

As equipes da Emater e do CIATox combinam a data e encontram os trabalhadores para a coleta de sangue e as atividades educativas. São mais de 11 análises realizadas. “Após o registro no sistema da Secretaria de Saúde, resgatamos os resultados e entregamos aos produtores rurais no dia da devolutiva. Isso facilita e evita burocracias. Uma novidade após a pandemia. Se eles precisarem de algum serviço posterior, tudo ficará registrado no sistema”, detalha Joseane.

Em 15 dias, o grupo de agricultores recebe a devolutiva em mais um encontro com o Ambulatório do CIATox. Dessa vez, com a equipe completa, composta por Andrea e alguns residentes em medicina do trabalho, para atendimento individual e fornecimento dos resultados. “É uma forma de garantir que eles sejam ouvidos e que tenham um acesso mais fácil ao cuidado com a saúde”, ressalta Andrea

O agricultor Agostinho Luiz, 74 anos, concorda: “A vinda do pessoal é muito importante para nós, para a nossa saúde. Muitas das coisas eu já conhecia, mas sempre consigo aprender algo novo nessas visitas”.

Além dos atendimentos por meio do AmbuTox, o CIATox possui ambulatório fixo para tratar e acompanhar casos crônicos dos trabalhadores que manipulam produtos tóxicos. As consultas são semanais e precisam de agendamento, realizado pelo próprio paciente em tratamento ou por unidades de saúde pública ou privada.

CIATox

O CIATox desempenha papel essencial na prevenção e no tratamento de emergências toxicológicas desde 2004. Integrado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da SESDF, o centro é formado por equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros e farmacêuticos, todos especialistas em toxicologia. Qualquer pessoa pode entrar em contato pelos números 0800 644 6774, 0800 722 6001 ou (61) 99288-9358.

Apenas no primeiro bimestre de 2023, o centro já registrou 715 atendimentos de casos de intoxicação, um aumento de 38% na média mensal de 2022. Em todo o ano passado, a unidade atendeu 3.176 ocorrências, entre casos leves, moderados e graves, o que representa uma média de 265 pacientes por mês.

*Com informações da Agência Brasília