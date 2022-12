Torre de TV inicia programação de Natal no domingo (18)

Apresentações musicais e projeções na fonte, com mensagens gravadas do poeta Bráulio Bessa, estão entre os destaques

A Torre de TV, cartão-postal de Brasília, terá uma programação especial de Natal a partir das 18h deste domingo (18). O projeto Natal do BRB na Torre de TV será realizado até o dia 8 de janeiro, oferecendo um espetáculo de luzes e cores que, em 2022, tem como tema O melhor do Natal está dentro de nós.

Outros monumentos da cidade serão cobertos por cores especiais durante o período das festas de fim de ano – entre eles, a Arena BRB e o Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal (GDF).

O Natal da Torre de TV vai trazer ainda aos brasilienses e turistas peças decorativas, canhões de laser, projeções na fonte luminosa, feira de Natal e apresentações musicais da banda Jingle Jazz.

“O BRB nasceu em Brasília e cresceu pelo Brasil. É principalmente para a população daqui que nós, como banco público, trabalhamos pelo desenvolvimento econômico, social e humano. Poder oferecer, mais uma vez, uma atração natalina, de lazer e entretenimento é motivo de orgulho para nós”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O Natal da Torre contará com a apresentação de artistas circenses, atores, bailarinos, além da presença do Papai Noel e da participação virtual do poeta Bráulio Bessa. Nos dias 24 e 31, não haverá exibições.

Natal do BRB na Torre de TV

De 18 a 23

→ 17h às 19h – DJ

→ A partir das 18h – projeções na fonte luminosa, com mensagens gravadas pelo poeta Bráulio Bessa, de hora em hora

→ 19h às 19h30 – Chegada Papai Noel (Cantata + cortejo com personagens)

→ 19h30 às 20h – DJ

→ 20h às 21h – Banda Jingle Jazz

→ 21h às 21h30 – Cantata de Natal

→ 21h30 às 22h30 – Banda Jingle Jazz

→ 22h30 às 23h – DJ.

Do dia 25 (com exceção do dia 31) a 8 de janeiro

→ 17h às 20h e de 21h às 23h – DJ

→ 20h às 21h – Bandas locais, diariamente.

Com informações da Agência Brasília